Главный тренер "сливочных" после травмы Тибо Куртуа хотел сделать первым номером Кепу Аррисабалагу, однако травма испанца и уверенная игра Андрея Лунина спутали карты. По мнению Гути, украинец уже доказал, что должен играть постоянно.

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"Вратарем, который был наиболее уверенным на протяжении всего сезона, был Лунин. Единственная игра, которую он провалил, была против Атлетико. Если вы оцениваете его только в одной игре, вы несправедливы по отношению к нему", – цитирует Гути RMadridXtremo.

К слову, в нынешнем сезоне Андрей Лунин сыграл за Реал 16 матчей во всех турнирах, семь раз оставив свои ворота "на замке". В активе Аррисабалаги 18 поединков (также 7 "сухих").

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