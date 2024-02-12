"Лига чемпионов – турнир, который нам очень нравится. У Реала огромная мотивация. РБ Лейпциг – мощный соперник, который играет интенсивно и качественно, особенно в воздухе. Это великолепная команда, которая забила 25 голов в контратаках. Наша задача – их избежать. Не забывайте, что и мы проиграли только два матча с начала сезона.

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Лучший ли это сезон в моей карьере? Возможно. Я вижу крепкую, серьезную, мотивированную команду, с хорошей атмосферой, в которой никто не жалуется. Каждый вносит свой вклад в успех. Пока все идет хорошо, несмотря на наличие немалых трудностей. Это благодаря характеру игроков.

Как поддерживать мотивацию в этой команде? Она всегда высокая, потому что мне нравится то, что я делаю, и где я это делаю. Лига чемпионов возвращается, и для Реала это самое важное соревнование.

Да, завтра не будет Беллингема, но без него Реал выиграл четыре игры из четырех. Эти травмы дали возможность быть более мотивированными. Мы можем хорошо противостоять Лейпцигу. Не знаю, выиграет ли Реал Лигу чемпионов, но будет конкурировать до конца.

Кто будет играть – Лунин или Кепа? Мне это ясно. Не волнуйтесь, завтра узнаете.

Стоит ли Тони Кроосу вернуться в сборную Германии, чтобы сыграть на Евро-2024? Каждый человек имеет право выбирать, что хочет, и Евро – это важная вещь. Это может быть хорошо для него.

Смена поколений в Реале? Это естественный процесс. Есть легенды, которые ушли из команды, другие остались. Отсутствие самолюбия у ветеранов стало ключевым моментом. Это позволило молодежи хорошо адаптироваться как в составе, так и в клубе", – цитирует Анчелотти AS.

Поединок РБ Лейпциг – Реал стартует 13 февраля в 22:00 по киевскому времени. Ответный матч в Мадриде запланирован на 6 марта.