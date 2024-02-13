Головний тренер "вершкових" після травми Тібо Куртуа хотів зробити першим номером Кепу Аррісабалагу, однак травма іспанця і впевнена гра Андрія Луніна сплутали карти. На думку Гуті, українець вже довів, що повинен грати постійно.

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"Воротарем, який був найбільш впевненим протягом усього сезону, був Лунін. Єдина гра, яку він провалив, була проти Атлетіко. Якщо ви оцінюєте його лише в одній грі, ви несправедливі щодо нього", – цитує Гуті RMadridXtremo.

До слова, у нинішньому сезоні Андрій Лунін зіграв за Реал 16 матчів у всіх турнірах, сім разів залишивши свої ворота "на замку". В активі Аррісабалаги 18 поєдинків (також 7 "сухих").

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