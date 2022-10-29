Рядом со "сливочными" привычно витает много слухов, но все они не имеют смысла до летнего окна.

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"Мы не думаем о зимнем рынке, нас это не интересует. Этот состав сохранится до конца сезона, он не изменится. У наших футболистов есть страсть. Она может исчезнуть, если тренер достаточно не привлекает игрока в команде. Это совместная работа для меня и подопечных", – приводит слова Анчелотти Marca.

Напомним, прошлым летом Реал пригласил 2 новичков – 80-миллионного Орельена Чуамени из Монако и свободного агента Антонио Рюдигера.

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