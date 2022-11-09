Команда Карло Анчелотті готується до поєдинку проти Кадіса, який розпочнеться 10 листопада о 22:30. Цей матч стане останнім для "вершкових" перед перервою на ЧС-2022. Реал відстає від Барселони на 5 очок, але у випадку перемоги наблизиться на відстань у 2 пункти.

Реал визначився зі складом до кінця сезону – Анчелотті дав чіткий сигнал Луніну і компанії

На тренуванні перед матчем із Кадісом Тоні Кроос відпрацьовував удари по воротах. Чемпіон світу-2014 у складі збірної Німеччини технічно клав м'ячі у кут воріт, не залишаючи голкіперам жодних шансів. Андрій Лунін теж відчув на собі майстерність партнера – відчайдушний стрибок воротаря не допоміг йому відбити м'яч.

Нагадаємо, травма Тібо Куртуа подарувала 23-річному українцю рідкісний шанс на ігрову практику в Реалі. Андрій Лунін зіграв 6 поєдинків поспіль, у яких пропустив 4 голи.

Українці за кордоном: Повернення Зінченка, фінти Ярмоленка та напівзмія Коноплянки