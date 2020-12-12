Украинский голкипер в Instagram опубликовал подборку своих сейвов на тренировке Реала.

Дуэт звезд Реала восстановился перед дерби Мадрида

Удары даже таких признанных мастеров, как Бензема и Рамос, не стали проблемой для Лунина. "Завтра (видео опубликованное 11 декабря – прим. Футбол 24) мы снова играем. Будем бороться за 3 действительно важных зачетных балла", – написал Андрей.

Напомним, сегодня Реал встретится с Атлетико в рамках 13 тура Примеры. Зинедин Зидан еще не дал Лунину ни одной минуты на поле в текущем сезоне.

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