Дани Карвахаль и Феде Вальверде занимались без ограничений на тренировке в пятницу, сообщает Marca.

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Оба только что вернулись из лазарета. Карвахаль находился вне игры с ноября, однако попал в заявку на матч 6-го тура Лиги чемпионов против Боруссии М. В свою очередь Вальверде травмировался еще в 9-м туре чемпионата против Валенсии. Оба исполнителя могут выйти с первых минут в дерби с "матрасниками". Зато "сливочным" точно не помогут травмированные Азар, Эдегор, Йович и Мариано.

К слову, поединок Реал – Атлетико состоится в субботу, 12 декабря. Начало матча в 22:00.

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