Український голкіпер в Instagram опублікував підбірку своїх сейвів на тренуванні Реала.

Дует зірок Реала відновився перед дербі Мадрида

Удари навіть таких визнаних майстрів, як Бензема і Рамос, не стали проблемою для Луніна. "Завтра (відео опубліковане 11 грудня – прим. Футбол 24) ми знову граємо. Будемо боротися за 3 справді важливі залікові бали", – написав Андрій.

Нагадаємо, сьогодні Реал зустрінеться з Атлетіко в рамках 13 туру Прімери. Зінедін Зідан ще не дав Луніну жодної хвилин на полі у поточному сезоні.

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