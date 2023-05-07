Уже на 2 минуте игры Реал повел в счете: Винисиус прорвался по левому флангу и отдал в центр, а Родриго расстрелял ворота памплонцев. Осасуна ответила несколькими острыми ударами головой. Бензема едва не забил – его удар в угол потянул вратарь.

Реал выиграл свой 20-й Кубок Короля, удержав тяжелую победу в финале с Осасуной – Родриго провел исторический дубль

Классные моменты Абде и Алабы также не стали голами. В первом случае Карвахаль успел вынести мяч с линии ворот, а австриец попал в перекладину со штрафного с 30 метров. На 58 минуте Осасуна наконец смогла забить – Лукас Торро ударом с лету попал точно в нижний угол. Впрочем, победа была за Реалом: Родриго первым среагировал на рикошет и перебросил вратаря.