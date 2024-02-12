Лунин подписал длинный контракт с Реалом и еще раз рискнет бросить вызов Куртуа, – СМИ
Андрей Лунин очень хочет закрепиться в статусе первого номера Реала на постоянной основе.
Украинец и мадридский клуб достигли соглашения о продлении контракта на 3 года, утверждает Realmadrid Confidencial.
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Действующий контракт завершается в июне 2025 года. Казалось, что Лунин ради постоянной практики покинет Реал уже ближайшим летом, но нынешний сезон стал прорывным. Тибо Куртуа получил тяжелую травму, арендованный Кепа не стал помехой, и Андрей показал уровень – 16 матчей, 13 пропущенных мячей, 7 раз сохранял ворота "сухими".
Лунин прекрасно понимает, что возвращение Куртуа станет значительно более серьезным вызовом. Впрочем, президент Реала Флорентино Перес убедил 25-летнего украинца остаться на Бернабеу и в дальнейшем приносить пользу клубу.
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