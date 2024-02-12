Андрій Лунін дуже хоче закріпитися у статусі першого номера Реала на постійній основі.

Українець та мадридський клуб досягли згоди про продовження контракту на 3 роки, стверджує Realmadrid Confidencial.

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Чинний контракт завершується у червні 2025 року. Здавалося, що Лунін заради постійної практики покине Реал вже найближчого літа, але нинішній сезон став проривним. Тібо Куртуа отримав важку травму, орендований Кепа не став на заваді, і Андрій показав рівень – 16 матчів, 13 пропущених м'ячів, 7 разів зберігав ворота "сухими".

Лунін чудово розуміє, що повернення Куртуа стане значно серйознішим викликом. Втім, президент Реала Флорентіно Перес переконав 25-річного українця залишитися на Бернабеу і надалі приносити користь клубу.

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