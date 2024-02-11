Вратарю Реала и сборной Украины Андрею Лунину сегодня исполнилось 25 лет, с чем украинца поздравили в соцсетях испанской Ла Лиги.

В твиттере Ла Лиги вспомнили сейвы Лунина в составе Реала: отраженный пенальти в матче с Кадисом и эффектные спасения от пропущенного гола в других играх за Мадрид.

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"Номер 13 празднует. С днем рождения, Андрей Лунин!" – лаконично дописали под видео с нарезкой сейвов украинца.

К слову, Андрей Лунин в этом сезоне конкурирует с Кепой за место в воротах Реала. Украинец сыграл в 16 матчах, в 7 из них удержал ворота на замке, пропустив всего 13 мячей.

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