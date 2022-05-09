Лунин поцеловал беременную возлюбленную, которая на трибунах смотрела на его дебют мечты за Реал – фото дня
Голкипер Реала Андрей Лунин разделил счастливый вечер со своей любимой Анастасией.
Беременная девушка с трибун наблюдала за игрой мужа, который наконец-то получил шанс дебютировать за "сливочных" в чемпионате.
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Реал минимально проиграл Атлетико, но Лунин не мог не поблагодарить Анастасию. Голкипер подбежал к любимой и поцеловал перед десятками объективов камер. "Моя опора всегда со мной. Спасибо всем за поддержку в это непростое время", – подписал фото Лунин.
Напомним, пара публично сообщила об ожидании первенца в январе этого года.
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