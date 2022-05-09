Беременная девушка с трибун наблюдала за игрой мужа, который наконец-то получил шанс дебютировать за "сливочных" в чемпионате.

Атлетико – Реал – 1:0 – видео гола и обзор первого матча Лунина за мадридцев в Ла Лиге

Реал минимально проиграл Атлетико, но Лунин не мог не поблагодарить Анастасию. Голкипер подбежал к любимой и поцеловал перед десятками объективов камер. "Моя опора всегда со мной. Спасибо всем за поддержку в это непростое время", – подписал фото Лунин.

Напомним, пара публично сообщила об ожидании первенца в январе этого года.

Лунин дебютировал за Реал в Примере, но не спас от фиаско – Атлетико впервые за 6 лет победил "бланкос" в Ла Лиге