Мадридське дербі між Атлетіко та Реалом є центральною подією 35-го туру Ла Ліги. Для "вершкових" цей матч не мав турнірного значення, адже вони стали чемпіонами тиждень тому – підопічним Карло Анчелотті було цікавим хіба що питання чемпіонського коридору від історичного ворога. Втім, зустріч стала надзвичайно важливою для Андрія Луніна, якому мадридці вперше довірили місце у старті в матчі Ла Ліги.

Лунін отримав ефектне приниження від Каземіро перед дебютом за Реал у Ла Лізі

Андрій вияився не єдиним резервістом у складі "бланкос". В основу також потрапили Йовіч, Вальєхо і Камавінга, вле більш важливим був список запасних – відпочинок отримали Бензема, Модріч, Вінісіус, Карвахаль, Менді та Вальверде. Це багато говорило про важливість поєдинку для Анчелотті.

Для Атлетіко перемога в дербі була обов'язковою не тільки через принциповість протистояння, а і через необхідність прориву в Лігу чемпіонів. "Матрацники" трималися на четвертій позиції з відривом всього у три очки від Бетіса – однак андалусійці мають гру в запасі. Крім того, необхідно було зупинити 2-матчеву безвиграшну серію. Зрештою, підопічним Дієго Сімеоне хотілося б здобути першу за шість років перемогу над Реалом у Ла Лізі. Саме тому "кольчонерос" поставили у старт всіх лідерів.

Чемпіонського коридору від Атлетіко "королівський клуб" не отримав. Як і легкого матчу. Господарі одразу зі стартовим свистком захопили ініціативу й увімкнули агресивний пресинг – настільки агресивний, що з-під ніг Луніна вже на 2-й хвилині ледь не вибили м'яч. Під шаленим тиском, та ще й без лідерів, атака Реала в першому таймі "лягла" капітально, завдавши всього три удари по воротах (два з них пройшли перед перервою). При цьому лишень постріл Крооса метрів з 24-х був небезпечним – Тоні трішечки не влучив під дальню стійку.

У підопічних Карло Анчелотті м'яч уперед практично не рухався, тож паси назад аж на Луніна стали звичною справою. Андрій дещо нервував, однак його гра ногами виглядала непогано – усі його передачі в першому таймі виявились точними. Втім, якби на дистрибуції й завершувались усі проблеми Реала, то фанати "вершкових" дихали б спокійно.

На жаль для них, Атлетіко ще й розривав оборону Реала. Вже на 5-й хвилині господарі повинні були відкривати рахунок внаслідок проникної передачі Когдогбія й пострілу Корреа з правого кута воротарського. Лунін навіть не поворухнувся, однак м'яч пройшов поруч з дальньою стійкою. На 10-й забивати міг Карраско, який влетів на лівий край штрафного, ефектно хитнув Каземіро й з близької відстані бахнув у ближній – Лунін знову не відреагував, але він і не встиг би. Втім, м'яч знову пролетів поруч з каркасом.

Після цього Атлетіко збавив у активності біля воріт "королівського клубу". В середині першого тайму здалося, що Реал якщо й не вирівняв хід зустрічі, то точно не виглядає безнадійно. На полі стало нудно, тож здалося, що на перерву команди відправляться за нулів на табло. У цей момент гості й провалились – на 40-й хвилині Кунья отримав пас на хід у карний майданчик і потрапив у "коробочку" між Вальєхо та Мілітао. Матеуса збили, а рефері після перегляду відеоповтору призначив пенальті. Карраско з "позначки" впевнено розвів м'яч і Луніна по різних кутах. 1:0!

Реал огризнувся дальнім пострілом Крооса та вриванням Йовіча на правий край штрафного із заблокованим ударом. На цьому арбітр дав свисток, відправивши футболістів відпочивати. Атлетіко заслужено виграв перший тайм, хоча моментів могло бути й більше.

Карло Анчелотті вирішив нічого не змінювати у футболі Реала, а от Дієго Сімеоне замінив Корреа на Грізманна. Обидва ходи тренерів на початку другого тайму не принесли особливого зиску – "бланкос" все так же не могли пройти оборону й негостро били з дистанції, а "матрацники" відповідали тим же – до 60-ї хвилини пригадується тільки лонгшот Грізманна над воротами. Втім, вже на 62-й Атлетіко міг відкрити рахунок внаслідок пасу Грізманна у центр штрафного. Кунья прийняв м'яч і пробив метрів з 13-ти під опорну нону Луніну, однак Андрій спіймав м'яч!

В середині другого тайму поєдинок став більш відкритим, чому неабияк сприяли заміни гостей. Карло Анчелотті зняв Каземіро та Йовіча, випустивши Вальверде й Вінісіуса, а трохи згодом кинув у бій Родріго та Менді замість Мілітао й Крооса. На 70-й хвилині ці ходи від коуча Реала могли принести успіх – Вальверде метрів з 24-х бахнув під поперечку, однак Облак врятував Атлетіко!

"Матріцники" відповіли дуже агресивно. Так, на 73-й хвилині Грізманн з лінії штрафного пробив повз лівий нижній кут, а Кунья на 74-й спробував перекинути Луніна аж з центру поля – втім, він не влучив у ворота. На 76-й Антуан скористався рикошетом від Вальєхо й вистрілив у падінні зі значно ближчої дистанції, але і тут точності французу забракло. Найкращу ж нагоду добити Реал господарі змарнували на 77-й хвилині, коли Карраско влетів на лівий край карного майданчика й бахнув з-під Васкеса у ближню стійку!

Реал теж був близьким до камбеку. Зокрема, на 85-й хвилині Вальверде знову розрядив свою гармату з далекої відстані, спрямувавши м'яч під поперечку – і знову Олак врятував. На 87-й же Асенсіо міг врятувати "бланкос" потужним ударом зі стандарту в правий нижній кут, але Облак парирував. У компенсований час підопічні Карло Анчелотті взагалі притиснули Атлетіко.

Тим не менш, відігратися гостям не судилося. Фінальний свисток зафіксував перемогу "матрацників" – першу за шість років у Ла Лізі!