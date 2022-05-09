Вагітна дівчина з трибун спостерігала за грою чоловіка, який нарешті отримав шанс дебютувати за "вершкових" в чемпіонаті.

Атлетіко – Реал – 1:0 – відео гола та огляд першого матчу Луніна за мадридців у Ла Лізі

Реал мінімально програв Атлетіко, але Лунін не міг не подякувати Анастасії. Голкіпер підбіг до коханої та поцілував перед десятками об'єктивів камер. "Моя опора завжди зі мною. Дякуємо всім за підтримку у цей непростий час", – підписав світлину Лунін.

Нагадаємо, пара публічно повідомила про очікування первістка у січні цього року.

Лунін дебютував за Реал у Прімері, але не врятував від фіаско – Атлетіко вперше за 6 років переміг "бланкос" у Ла Лізі