"Если коротко, то я уже два года отработал в Реале, имел определенные шансы. И в официальных матчах, и на предсезонных сборах. Считаю, что воспользовался всеми так, как мог. Не хочу, чтобы эти 2 года просто исчезли впустую.

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Хочу работать, а там как жизнь сложится... Никто не знает, что будет через год-два. Не буду говорить, что лучше так или иначе. По сравнению со многими клубами мира тренировка в Мадриде имеет большее давление, интенсивность, мастерство.

Здесь, в Мадриде, ты можешь получить гораздо больше. Не говорю о каких-то топах, стоящих рядом с Реалом, но скажем так, здесь тренировки и определенные матчи преобладают над многими другими командами. Согласен, что играть на постоянной основе – это другое, но надо понимать, что есть много подводных камней", – сказал Лунин в эфире YouTube-канала "Київський Торт".

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