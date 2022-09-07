"Якщо коротко, то я вже два роки відпрацював у Реалі, мав певні шанси. І в офіційних матчах, і на передсезонних зборах. Вважаю, що скористався усіма так, як міг. Не хочу, щоб ці 2 роки просто зникли марно.

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Хочу працювати, а там як життя складеться... Ніхто не знає, що буде за рік-два. Не говоритиму, що краще так чи інакше. Порівняно з багатьма клубами світу, тренування у Мадриді має більший тиск, інтенсивність, майстерність.

Тут, у Мадриді, ти можеш отримати набагато більше. Не кажу про якісь топи, що стоять поряд із Реалом, але скажемо так, тут тренування та певні матчі переважають над багатьма іншими командами. Згоден, що грати на постійній основі – це інше, але треба розуміти, що є багато підводного каміння", – сказав Лунін в ефірі YouTube-каналу Київський Торт.

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