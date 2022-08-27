Лунин пострадал от "слепого" удара Винисиуса на тренировке Реала – видео бразильских фокусов
15:54 - Читати українською
Реал продолжает радовать фанатов яркими видео с тренировок команды.
Героями очередного эпизода стали вингер Жуниор Винисиус и голкипер Андрей Лунин.
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Бразилец решил похвастаться умением бить, не смотря на мяч. Получилось действительно эффектно – Вини попал точно под левую стойку, не оставив шансов Лунину, который как раз стоял на воротах.
Напомним, Реал уже успел выиграть Суперкубок УЕФА и 2 стартовых тура Примеры. Следующий матч "сливочных" – выезд к Эспаньолу в воскресенье (28 августа).
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