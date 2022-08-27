Героями очередного эпизода стали вингер Жуниор Винисиус и голкипер Андрей Лунин.

Модрич устроил мастер-класс для Лунина – видео роскошных голов звезды Реала

Бразилец решил похвастаться умением бить, не смотря на мяч. Получилось действительно эффектно – Вини попал точно под левую стойку, не оставив шансов Лунину, который как раз стоял на воротах.

Imagine if Vini pulled this out in a game ?



(via @realmadrid) pic.twitter.com/eR6rbhykAS — ESPN FC (@ESPNFC) August 26, 2022

Напомним, Реал уже успел выиграть Суперкубок УЕФА и 2 стартовых тура Примеры. Следующий матч "сливочных" – выезд к Эспаньолу в воскресенье (28 августа).

Результаты жеребьевки Лиги чемпионов: Левандовски возвращается в Мюнхен, группа смерти для Барсы, дежавю Шахтера