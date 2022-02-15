Голкипер Реала Андрей Лунин впечатляет, но пока только на тренировках.

Перед матчем 1/8 финала Лиги чемпионов Реал провел тренировку на поле легендарного Парк де Пренс. В занятии также принял участие голкипер мадридцев Андри Лунин.

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Украинец поймал кураж и мастерски парировал удары Асенсио. Сначала испанец пробил в дальний угол, затем решил сыграть на добивании – в обоих случаях Андрей был на высоте. Видео было опубликовано на странице УЕФА в Twitter.

Напомним, первая встреча 1/8 финала ЛЧ ПСЖ – Реал состоится сегодня, 15 февраля, в 22:00.

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