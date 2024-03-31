Лунин отдыхал, но без важных сейвов не остался

Украинский голкипер попал в основу Реала. Мы уже привыкли к таким новостям. Лунин делает это в 12-м матче подряд.Андрей и хайлайтами, и чисто статистически вышел на уровень топ-голкиперов планеты, но в "королевском клубе" все эти регалии ничего не значат.

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Одна ошибка – и ты ошибся, как говорится в тех мемах. Кепу списали, однако Флорентино Перес всегда готов приобрести новую игрушку. Свой уровень необходимо доказывать в каждом туре. Атлетик выглядел хорошим вариантом для нарезки топ-сейвов, однако в первом тайме баски разочаровали.

Реал почти ничего не позволил "львам". Гости нанесли всего два удара суммарной остротой в 0,09 ожидаемых голов. Лишь один из них прошел в створ – впрочем, мяч плавно прилетел в руки Лунина. Это даже не разминка.

Во втором тайме Атлетик не стал лучше, однако Лунин получил свое героическое спасение. Он произошел на 52-й минуте в результате углового – мадридцы забыли про Иньяки Уильямса на левом краю штрафной, а тот нанес мощный удар метров с 10-ти. Украинец парировал!

Кроме этого эпизода, вспоминается прострел на 76-й минуте, который срикошетил от Рюдигера на линию вратарской. Там расположился Муньяин, который подставил ногу – к счастью, акцентированного удара Икер не нанес, однако мяч полетел в створ. Лунин поймал.

А дальше у него была только работа на перехватах и раздача пасов. Андрей справился с ней блестяще.

Реал возил Атлетик в фирменном стиле

Реал же открыл счет уже на 8-й минуте. Родриго открылся на левом фланге, принял заброс от Браима Диаса и сместился к линии полукруга. Оттуда бразилец закрутил мяч в правую девятку – без шансов для Агирресабалы.

При этом Мадрид не собирался форсировать события. Подопечные Карло Анчелотти раскатывали мяч в среднем темпе, ничего не создавая до завершающей части первого тайма. А там Атлетик "поплыл". В частности, на 39-й минуте Вальверде подхватил мяч перед штрафной и пробил со средней дистанции, заставив Агирресабалу выполнять эффектный сейв.

На 43-й минуте красивая комбинация "сливочных" завершилась прострелом Браима Диаса. Вивиан перехватил его и выбил на угловой, причем мяч пролетел в сантиметрах от правой стойки. А после этого еще и Чуамени замкнул навес Крооса с корнера – теперь сфера пронеслась мимо левой.

Во втором тайме картина игры не изменилась. Реал уверенно контролировал ход встречи, почти ничего не позволяя Атлетику. Всего за три минуты после перерыва такой футбол мог завершиться голом Диаса – Браим получил разрезной пас от Родриго и пробил с правого края штрафной. Басков спасла стойка!

Не пытаясь разорвать гостей на тряпки, мадридцы вяло катали мяч без реального обострения. А затем забили второй гол. Беллингем на 73-й минуте опустился на свою половину и открылся между линиями, получил мяч и протащил его метров на 40. После этого Джуд запустил передачу на ход Родриго по левому флангу, а тот качнул защитника и пробил под ближнюю штангу – 2:0!

Этот гол снял все вопросы относительно победителя. Атлетик так и не размочил счет, а Реал не стал устраивать разгром. Команда в режиме экономии энергии восстановила 8-очковый гандикап от второго места в Ла Лиге.

Без рекордов не обошлось

Интересно, что этот успех стал приятным не только для мадридского украинца, а и для украинца из Жироны – Беллингем не забил, а значит Довбик держится в лидерах бомбардирской гонки. У Артема с Джудом по 16 голов в чемпионате Испании.

Впрочем, англичанин вряд ли был расстроенным. Беллингем стал первым футболистом Ла Лиги, которому удалось достичь двузначных показателей по голам (20) и результативным передачам (10) во всех турнирах текущего сезона. Кроме того, Джуд остается одним из трех футболистов Реала с 15+ голами в текущем сезоне во всех турнирах – этим вечером к нему с Винисиусом присоединился Родриго. Браво!

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