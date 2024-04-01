"Мы сыграли хорошо. Мы знали, что нам будет противостоять сильный соперник, финалист Кубка Испании. У них есть хорошие игроки, и они быстро играют впереди, поэтому мы хорошо подготовились.

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К счастью, мне удалось отразить удар Иньяки Уильямса, это моя работа. Слава богу, все закончилось хорошо.

Всегда проще победить, когда ты не пропускаешь голы. Мы всегда хотим сохранить ворота "сухими". Имея лучших игроков мира впереди, мы будем создавать моменты и должны их использовать, но не пропускать важно", – цитирует Лунина официальный сайт Реала.

Напомним, в текущем сезоне 25-летний кипер провел за Реал 24 матча во всех турнирах, в которых пропустил 19 голов (еще в 11 поединках он отстоял "на ноль").

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