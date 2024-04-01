"Ми зіграли добре. Ми знали, що нам протистоятиме сильний суперник, фіналіст Кубка Іспанії. У них є хороші гравці, і вони швидко грають попереду, тому ми добре підготувались.

Черговий "сухар" Луніна у відеоогляді матчу Реал – Атлетік – 2:0

На щастя, мені вдалось відбити удар Іньякі Вільямса, це моя робота. Слава богу, все закінчилось добре.

Завжди простіше перемогти, коли ти не пропускаєш голи. Ми завжди хочемо зберегти ворота "сухими". Маючи найкращих гравців світу попереду, ми будемо створювати моменти і маємо їх використовувати, але не пропускати важливо", – цитує Луніна офіційний сайт Реала.

Нагадаємо, у поточному сезоні 25-річний кіпер провів за Реал 24 матчі у всіх турнірах, в яких пропустив 19 голів (ще в 11 поєдинках він відстояв "на нуль").

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