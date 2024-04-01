Реал вышел вперед уже на 8-й минуте: Родриго получил мяч на левом фланге, прошел с ним до штрафной, сместился ближе к центру и закрутил в дальний угол. В конце тайма Вальверде мощно стрелял с дальней дистанции после розыгрыша углового, но кипер Атлетика в невероятном прыжке перевел за пределы поля. Через мгновение Чуамени головой замкнул мимо левой стойки – Агирресабала уже не спасал.

Реал победил Атлетик благодаря дублю Родриго – Лунин снова выручил, Беллингем не смог обойти Довбика

Сразу после перерыва Диас испытал на прочность стойку ворот басков. Вскоре Лунин среагировал на удар в упор от Уильямса, сохранив свои владения на замке. В середине тайма Родриго оформил дубль: ворвавшись во вратарскую, он обыграл защитника, качнул голкипера и поразил ближний угол. Победа принесла Реалу 75 очков и добавила уверенности на вершине Ла Лиги.