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Лунин оценил перспективы Караваева в Динамо

06:30 4 Читати українською
Лунин оценил перспективы Караваева в Динамо
Андрей Лунин / Официальный сайт Реала

Вратарь Реала Андрей Лунин поделился мнением о трансфере игрока сборной Украины.

"Думаю, он прилично усилит Динамо. Закроет любую позицию на правом фланге – защита, нападение.

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Саня отбегает 90 минут на одном дыхании. Он закрывает весь фланг. Вы можете убрать оттуда нападающего, он все равно все успеет сделать. Он в порядке и потихоньку уже влился в команду, а в сборной Украины он получил немало знаний по тактике", – сказал Лунин в интервью YouTube-канала ОТДУШИВДУШУ.

Напомним, голкипер Реала и новичок Динамо хорошо знают друг друга, поскольку оба регулярно вызываются в сборную Украины. Также у игроков есть опыт совместных выступлений за луганскую Зарю.

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Теги
Украинцы за рубежом Заря Заря Андрей Лунин Андрей Лунин Трансферы Динамо Киев Александр Караваев Александр Караваев Динамо Киев Динамо Киев
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