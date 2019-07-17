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Лунін оцінив перспективи Караваєва в Динамо

06:30 631 Читать на русском
Лунін оцінив перспективи Караваєва в Динамо
Андрій Лунін / Офіційний сайт Реала

Воротар Реала Андрій Лунін поділився думкою щодо трансферу гравця збірної України.

"Думаю, він пристойно підсилить Динамо. Закриє будь-яку позицію на правому фланзі – захист, напад.

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Саня відбігає 90 хвилин на одному диханні. Він закриває весь фланг. Можете прибрати звідти нападника, він все одно все встигне зробити. Він в порядку і потихеньку вже влився в команду, а в збірній України він здобув чимало знань з тактики", – сказав Лунін в інтерв'ю YouTube-каналу ОТДУШИВДУШУ.

Нагадаємо, голкіпер Реала і новачок Динамо добре знають один одного, оскільки обоє регулярно викликаються до збірної України. Також у гравців є досвід спільних виступів за луганську Зорю.

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Українці за кордоном Зоря Зоря Андрій Лунін Андрій Лунін Трансфери Динамо Київ Олександр Караваєв Олександр Караваєв Динамо Динамо
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