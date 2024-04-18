Накануне Реал в 1/4 финала Лиги чемпионов в серии пенальти прошел Манчестер Сити и вышел в следующую стадию соревнований. Одним из главных героев встречи стал Андрей Лунин, который потянул два удара в лотерее (от Бернарду Силвы и Матео Ковачича).

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После феерического поединка голкипер "сливочных" оказался одним из самых популярных украинских спортсменов в социальной сети Instagram. Лунин пересек отметку в 2,1 миллиона подписчиков, опередив вингера Челси Михаила Мудрика (1,92 млн) и боксера и форварда Полесья Александра Усика (2,03).

Сейчас впереди остается лишь полузащитник Арсенала Александр Зинченко (2,6 млн), который вчера не смог пробиться с "канонирами" в полуфинал Лиги чемпионов, уступив по итогам двух матчей Баварии.

Напомним, в текущем сезоне Лунин застолбил за собой место в воротах Реала – после травмы Тибо Куртуа украинец буквально выгрыз конкуренцию у Кепы Аррисабалаги.

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