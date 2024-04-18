Голкипер Реала Андрей Лунин получил комплименты от испанской прессы после игры с Манчестер Сити в 1/4 финала Лиги чемпионов сезона 2023/24.

Украинский вратарь сделал все, что от него зависит, чтобы "сливочные" вышли в полуфинал самого престижного клубного европейского турнира. Андрей Лунин в решающей серии пенальти парировал два удара от Бернарду Силвы и Ковачича.

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За свою игру украинец был высоко оценен испанской прессой. От журналистов Marca Андрей получил десятку, что является самой высокой оценкой. В голосовании среди читателей издания он также был отмечен наивысшим баллом – 9,11. AS оценил выступление Лунина на четыре по трехбалльной шкале.

"Модрич промахнулся, и команда посмотрела в пропасть. Понадобился срочно герой. Именно тогда, когда Лунин был больше всего нужен команде, он появился. Есть контракты, которые подписываются потом. И его сделка уже не за горами. Если были сомнения, то Манчестер окончательно их развеял", – отметило издание AS.

Напомним, что в полуфинале Лиги чемпионов Реал сыграет с Баварией. Первая игра между командами запланирована на 30 апреля, а ответный матч состоится 7 мая.

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