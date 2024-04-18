Напередодні Реал в 1/4 фіналу Ліги чемпіонів у серії пенальті пройшов Манчестер Сіті та вийшов у наступну стадію змагань. Одним з головних героїв зустрічі став Андрій Лунін, який потягнув два удари в "лотереї" (від Бернарду Сілви та Матео Ковачіча).

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Після феєричного поєдинку голкіпер "вершкових" виявився одним із найпопулярніших українських спортсменів у соціальній мережі Instagram. Лунін перетнув позначку у 2,1 мільйона підписників, випередивши вінгера Челсі Михайла Мудрика (1,92 млн) та боксера і форварда Полісся Олександра Усика (2,03).

Наразі попереду залишається лише півзахисник Арсенала Олександр Зінченко (2,6 млн), який вчора не зміг пробитися з "канонірами" у півфінал Ліги чемпіонів, поступившись за підсумками двох матчів Баварії.

Нагадаємо, у поточному сезоні Лунін застовбив за собою місце у воротах Реала – після травми Тібо Куртуа українець буквально вигриз конкуренцію у Кепи Аррісабалаги.

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