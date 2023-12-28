Голкипер Реала Андрей Лунин в 2023 году продемонстрировал хорошую форму, которая не осталась незамеченной.

Украинский вратарь получил в текущем календарном году больше игрового времени из-за травм своих конкурентов.

Лунин досрочно вернулся из отпуска в расположение Реала

Удачную игру Андрея Лунина отметил официальный YouTube-канал Ла Лиги, смонтировав ролик с его лучшими сейвами. Видео сопровождается надписью: "Украинский голкипер имел прекрасную возможность в 2023 году показать, на что он способен".

Напомним, что в сезоне 2023/24 Андрей Лунин сыграл за Реал в девяти матчах во всех турнирах. В четырех играх ему удалось сохранить свои "ворота" сухими.

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