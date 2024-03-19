Реал предоставит отдых ключевым игрокам, которые играли на крупных турнирах в составе своих сборных тогда, когда их партнёры по команде отдыхали.

Игроки Реала, которые дойдут со своими сборными до финальных стадий крупных турниров, не поедут вместе с командой на предсезонный тур по США. Об этом информирует Madrid Zone.

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Сообщается, что речь идёт о финалах и полуфиналах Евро-2024 и Копа Америка. Таким образом, вратарь "бланкос" Андрей Лунин пропустит предсезонный тур с Реалом лишь в том случае, если сборная Украины дойдёт до последних стадий Евро-2024.

Напомним, что в плей-офф за право сыграть на чемпионате Европы Украина сразится с Боснией и Герцеговиной. В случае успеха команда Сергея Реброва сыграет за право выхода на Евро-2024 с победителем пары Израиль – Исландия.

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