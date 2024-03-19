Реал надасть відпочинок ключовим гравцям, які грали на великих турнірах у складі своїх збірних тоді, коли їхні партнери по команді відпочивали.

Гравці Реала, які дійдуть зі своїми збірними до фінальних стадій великих турнірів, не поїдуть разом із командою на передсезонний тур по США. Про це інформує Madrid Zone.

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Повідомляється, що йдеться про фінали та півфінали Євро-2024 і Копа Америка. Таким чином, воротар "бланкос" Андрій Лунін пропустить передсезонний тур із "Реалом" лише в тому випадку, якщо збірна України дійде до останніх стадій Євро-2024.

Нагадаємо, що в плей-офф за право зіграти на чемпіонаті Європи Україна битиметься з Боснією і Герцеговиною. У разі успіху команда Сергія Реброва зіграє за право виходу на Євро-2024 з переможцем пари Ізраїль – Ісландія.

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