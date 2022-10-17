Уже сегодня вечером, 17 октября, весь мир узнает имя обладателя "Золотого мяча-2022". Церемония награждения состоится в Париже. Фаворитом считают нападающего Реала Карима Бензема, выигравшего чемпионат Испании и Лигу чемпионов и ставшего лучшим бомбардиром обоих турниров.

Лунин отреагировал на первое Эль Класико в своей жизни: "Сейчас я самый счастливый человек в мире"

Украинский голкипер мадридского Реала Андрей Лунин поддержал партнера по команде, опубликовав на своей странице в социальной сети Instagram красноречивое фото с призывом вручить вожделенную награду именно французскому нападающему.

Напомним, накануне украинец непосредственно принял участие в победе над Барселоной (3:1) в первом в своей жизни Эль Класико. Для Лунина это уже 5 подряд поединок в основе мадридцев в текущем сезоне, но лишь однажды ему удалось удержать ворота на замке.

Реал обыграл депрессивную Барселону: Лунина унизили странной оценкой, шокирующий промах Левандовски, позор VAR