Вже сьогодні ввечері, 17 жовтня, увесь світ дізнається ім'я володаря "Золотого м'яча-2022". Церемонія нагородження відбудеться у Парижі. Фаворитом вважають нападника Реала Каріма Бензема, який виграв чемпіонат Іспанії та Лігу чемпіонів, ставши найкращим бомбардиром обох турнірів.

Лунін відреагував на перше Ель Класіко у своєму житті: "Зараз я найщасливіша людина у світі"

Український голкіпер мадридського Реала Андрій Лунін підтримав партнера по команді, опублікувавши на своїй сторінці у соціальній мережі Instagram красномовне фото з закликом вручити омріяну нагороду саме французькому нападнику.

Нагадаємо, напередодні українець безпосередньо долучився до перемоги над Барселоною (3:1) у першому у своєму житті Ель Класіко. Для Луніна це вже 5 поспіль поєдинок в основі мадридців у поточному сезоні, але лише одного разу вдалось втримати ворота на замку.

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