Андрей Лунин готовится к серии ответственных матчей, среди которых выделяется дуэль с Ман Сити в 1/4 финала ЛЧ.

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Лунин вполне мог просидеть эту игру в запасе, но новая травма Тибо Куртуа дает украинцу шанс остаться основным до конца сезона. Андрей продолжает сохранять максимальную концентрацию. 25-летний кипер роскошным сейвом на тренировке заставил Арду Гюлера хвататься за голову, а партнеров выкрикивать овации.

Напомним, Реал будет принимать Ман Сити 9 апреля. Ответный матч в Англии запланирован на 17 апреля.

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