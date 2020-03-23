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Лунин может вернуться в Реал до конца сезона, но не спасет Зидана от дефицита вратарей

11:58 33 Читати українською
Лунин может вернуться в Реал до конца сезона, но не спасет Зидана от дефицита вратарей
Андрей Лунин в Реале / Madrid

Королевский клуб рискует столкнуться с проблемой, если текущий сезон затянется до июля из-за коронавирусной паузы.

Пандемия коронавируса внесла коррективы в футбольный сезон. Испанский чемпионат пока официально приостановлен до начала апреля, однако очевидно, что паузу расширят. В ближайшее время игроки не вернутся на поле, ведь количество больных в стране растет.

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УЕФА хочет, чтобы сезон Примеры завершился к 30 июня. Поэтому крайний срок возобновления чемпионата – середина мая, и играть придется каждые 48 часов. Если же коронавирус до того времени не отступит, а сезон затянется на июль, у Реала может возникнуть серьезная проблема.

Зинедин Зидан останется с одним голкипером – Тибо Куртуа. Арендованный у ПСЖ до 30 июня Альфонс Ареола в первый день июля вынужден будет вернуться во французскую команду. Таким образом, дублером Куртуа станет Диего Альтубе – 20-летний голкипер Кастильи, который еще не играл за главную команду.

Того же 30 июня Реал вернет из аренды Люку Зидана (Расинг) и Андрея Лунина (Овьедо). Однако украинец ничем не поможет "сливочным", ведь не заявлен за команду для игры в этом сезоне.

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Реал может выйти из ситуации, договорившись с ПСЖ о пролонгации соглашения Ареола. Если Париж не пойдет на встречу, Зидан должен надеяться на решение УЕФА, которое позволит автоматически продлить контракты до конца "рваного" сезона.

Напомним, что Куртуа в начале марта получил повреждение, однако к возобновлению сезона бельгиец должен вылечиться и набрать форму. А вот в июле травма Тибо может стать катастрофической.

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