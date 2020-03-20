Ла Лига может вернуться с сумасшедшим календарем: матчи каждые 48 часов, а Лига чемпионов – на выходных

Президент Ла Лиги Хавьер Тебас рассказал, что из-за неожиданного приостановлении Ла Лиги турнир может продолжиться с очень жестким календарем.

По словам Тебаса, крайний срок возобновления турнира – 16 мая. Для того, чтобы завершить чемпионат до 30 июня, как этого хочет УЕФА, придется проводить матчи каждые 48 часов, информирует Mundo Deportivo.

Президент Ла Лиги Тебас призвал клубы возобновить тренировки

По условиям нового календаря, матчи Лиги чемпионов будут проводиться по субботам. В эти же дни команды, которые не участвуют в еврокубках, будут играть матчи чемпионата. По понедельникам участники Лиги чемпионов будут проводить свои матчи Ла Лиги.

Такой плотный график необходим для того, чтобы завершить сезон до 30 июня. Именно в этот день у многих игроков заканчиваются контракты с их клубами.

Ювентус пішов шляхом PornHub, Мессі продає одяг, а син Роналду грається зі світом – футбол на карантині