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Ла Лига может вернуться с сумасшедшим календарем: матчи каждые 48 часов, а Лига чемпионов – на выходных

15:17 73 Читати українською
Ла Лига может вернуться с сумасшедшим календарем: матчи каждые 48 часов, а Лига чемпионов – на выходных
Хавьер Тебас / Marca

Президент Ла Лиги Хавьер Тебас рассказал, что из-за неожиданного приостановлении Ла Лиги турнир может продолжиться с очень жестким календарем.

По словам Тебаса, крайний срок возобновления турнира – 16 мая. Для того, чтобы завершить чемпионат до 30 июня, как этого хочет УЕФА, придется проводить матчи каждые 48 часов, информирует Mundo Deportivo.

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По условиям нового календаря, матчи Лиги чемпионов будут проводиться по субботам. В эти же дни команды, которые не участвуют в еврокубках, будут играть матчи чемпионата. По понедельникам участники Лиги чемпионов будут проводить свои матчи Ла Лиги.

Такой плотный график необходим для того, чтобы завершить сезон до 30 июня. Именно в этот день у многих игроков заканчиваются контракты с их клубами.

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Испания Хавьер Тебас Ла Лига
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