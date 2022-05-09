Український воротар може знову змінити клуб у найближче міжсезоння. Реал роздумує над майбутнім Андрія Луніна і хоче ухвалити найкраще для всіх рішення.

Напередодні Лунін вперше зіграв за Реал у чемпіонаті Іспанії. Український голкіпер провів весь матч проти Атлетіко і пропустив єдиний гол з пенальті. Команда Карло Анчелотті вже в статусі чемпіона програла "матрацникам", але гра українського воротаря не залишилася без уваги.

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Карло Анчелотті та тренер воротарів Реала вражені впевненим виступом 23-річного Луніна, але водночас розуміють, що конкурувати з Тібо Куртуа йому буде складно. У мадридському клубі починають задумуватися над черговою орендою українця, повідомляє Defensa Central.

Щоправда, варіант із Сегундою Реал не розглядає. Якщо Лунін і піде в оренду, то лише в клуб Прімери, який гарантуватиме кіперу ігровий час. Вже з'явився і перший варіант – Еспаньйол, який посідає 13 місце в Прімері. Голкіпер "папуг" – 40-річний Дієго Лопес – близький до завершення кар'єри. Його і може замінити Лунін.

Найближчим часом у Реалі налаштовані ухвалити непросте рішення щодо українця, який провів лише 4 офіційні матчі за "вершкових" з моменту переходу в 2018 році. Андрій вже тричі побував у орендах – у Леганесі, Вальядоліді та Ов'єдо.

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