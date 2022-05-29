Вест Хэм заинтересовался в аренде голкипера Реала Андрея Лунина, сообщает Westhamzone со ссылкой на The Sunday Mirror.

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Мадридцы хотят прописать в возможном соглашении пункт о гарантированном игровом времени для вратаря. Лунина могут взять в аренду, если Вест Хэм не сможет оформить полноценный переход Альфонса Ареола, выступавшего за "молотков" в текущем сезоне на правах аренды. Реал оценивает украинского голкипера в 13 млн фунтов стерлингов.

Добавим, что Андрей сыграл в 4 матчах за "сливочных" в текущем сезоне, в которых пропустил 4 гола. Ареола является резервным вратарем Вест Хэма, он отыграл в 18 поединках, в которых пропустил 15 мячей и удержал ворота на замке в 8 играх. Француз выступал в Реале в сезоне 2019/20, сыграл за мадридцев в 9 играх, в которых пропустил 11 мячей.

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