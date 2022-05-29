Лунин спровоцировал всплеск агрессии игрока Реала во время празднования триумфа в Лиге чемпионов – странная реакция
Голкиперу Реала Андрею Лунину не все были рады во время празднования очередного триумфа в Лиге чемпионов.
Во время празднования победы Реала в Лиге чемпионов произошел абсолютно непонятный инцидент между Луниным и Марко Асенсио.
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На видео из раздевалки, где мадридцы продолжали праздновать, Лунин подскочил к Асенсио, положив руку на шею. Все игроки радостно прыгали, но Марко вдруг довольно агрессивно скинул руку украинца.
Напомним, для Реала этот трофей ЛЧ стал 14-м в истории клуба. Для Лунина это только первый трофей престижного клубного турнира, хотя украинец в ЛЧ не провел на поле ни секунды в этом сезоне.
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