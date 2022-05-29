Голкиперу Реала Андрею Лунину не все были рады во время празднования очередного триумфа в Лиге чемпионов.

Во время празднования победы Реала в Лиге чемпионов произошел абсолютно непонятный инцидент между Луниным и Марко Асенсио.

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На видео из раздевалки, где мадридцы продолжали праздновать, Лунин подскочил к Асенсио, положив руку на шею. Все игроки радостно прыгали, но Марко вдруг довольно агрессивно скинул руку украинца.

Напомним, для Реала этот трофей ЛЧ стал 14-м в истории клуба. Для Лунина это только первый трофей престижного клубного турнира, хотя украинец в ЛЧ не провел на поле ни секунды в этом сезоне.

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Hazard trying to give Toni Kroos’ son champagne.

pic.twitter.com/5rAX2xXfle — TC (@totalcristiano) May 29, 2022