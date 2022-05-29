Оба тренера не удивили при выборе стартовых составов. Лунин в основе не появился – Карло Анчелотти доверился своим традиционным лидерам. Юрген Клопп также обошелся без сенсаций, однако в этом случае существовала хотя бы небольшая интрига. Она касалась позиции второго центрбека, за которую конкурировали Матип (опытный лидер) и Конате (новичок, основной в ЛЧ). Немец сделал выбор в пользу Ибрагима. Кроме того, были вопросы относительно готовности Тьяго, но он вышел в старте.

Парижский финал сразу пошел не по плану. Начало матча из-за очередей на подходах к стадиону и стычки с полицией трижды переносили, а брат Жоэля Матипа вместе с женой едва не попал в беду на улицах. В конце концов Клеман Тюрпен дал стартовый свисток через 39 минут после запланированного времени.

Первый тайм разочаровал большинство фанатов. Нейтральные зрители не получили яркого шоу – команды действовали очень осторожно, не устраивая эффектных разменов атаками. В частности, довольно тихо выглядело анонсированное сражение между Винисиусом и Трентом, хотя обоих активно вовлекали в организацию атаки.

Для поклонников Ливерпуля игра подопечных Юргена Клоппа также оставила неоднозначное впечатление. С одной стороны, "красные" превосходили Реал во всех компонентах – они перекрыли пространство в центре и контролировали переходные эпизоды благодаря высокому контрпрессингу, а благодаря фирменным обменам позициями на флангах ударом открываться в ударных зонах. Англичане произвели 10 выстрелов по воротам, 5 раз попав в створ.

Впрочем, реально голевых моментов было мало – на 16-й минуте классный обыгрыш на правом краю штрафной завершился передачей Трента и ударом Салаха метров с семи под ближнюю штангу. Получилось слабо. На 25-й же Салах открылся на левом углу штрафной, качнул Милитао и бахнул в левый нижний – Куртуа перевёл мяч в каркас!

Для Реала всё было совсем грустно. Мадридцы неплохо сдерживали мерсисайдцев при обороне, опуская центрхавов в линию к защитникам и нивелируя угрозу кроссов, но в опорной зоне игроков уже не хватало. С позиционным же наступлением вообще ничего не складывалось. "Бланкос" пытались раскрывать Ливерпуль через создание изоляций для Карвахаля и дальнейшие диагонали, однако они не проходили – а другой идей ​​не было! Как следствие, "сливочные" до перерыва провели всего 6 касаний в штрафной и 1 удар по воротам – на 43-й минуте. Правда, он завершился и голом и скандалом.

Алаба запустил шикарную верховую передачу в штрафную, а Бензема зацепился за неё, качнул Робертсона и попытался обыграть Алиссона. Голкипер сыграл неуклюже, выбив мяч в центр штрафной, а Фабинью и Конате при попытке выбить сферу столкнулись. Вальверде подхватил отскок и забил – впрочем, взятие ворот было отменено из-за офсайда у Феде.

Мяч, однако, дошёл до уругвайца от ноги Фабинью, так что по правилам это не был офсайд. Причина, почему его просигнализировали, крылась в несознательном касании бразильца – это был отскок, а не попытка сыграть в мяч. В таких условиях офсайд Вальверде не исчезал. Фанов Реала подобная ​​трактовку, конечно, не устраивала. В конце концов, на перерыв команды отправились за нулей на табло.

Второй тайм начался гораздо веселее. Реал стал активнее работать с мячом в центральной части поля и на чужой половине, а Ливерпуль наказал за это рядом контрвыпадов с выходом на ударную позицию в штрафной – впрочем, эффективность подобного футбола осталась невысокой. Выстрелы "красных" заблокировали, однако и "сливочные" ничего у чужих ворот не создали. Словом, игра была ничейной, но с явным преимуществом мерсисайдцев в остроте.

Тем более неожиданным стал гол Винисиуса на 59-й минуте. Вальверде получил пространство и прорвался правым флангом в штрафную, откуда выкатил передачу на дальнюю штангу (или же просто неудачно пробил) – туда уже прибежал Жуниор, открывший счёт. 1:0!

Юрген Клопп сразу же заменил Диаса на Жоту, а Ливерпуль пошёл вперёд отыгрываться. В теории, для Реала открывались шикарные возможности для контратак, однако их не было – мадридцы прижались к своим воротам. С 59-й по 78 минуты "сливочные" провели 13 оборонительных действий только в своей штрафной. Впрочем, и это не спасало подопечных Карло Анчелотти от шикарных моментов Салаха и Ко, поэтому Куртуа пришлось включать режим бога.

Так, уже на 64-й минуте Салах в фирменном стиле сместился с фланга к линии штрафной и закрутил мяч в левый угол. Тибо в эффектном прыжке парировал. Еще через пять минут Жота сбросил подачу с правого фланга на дальнюю штангу – сфера перелетела через голкипера и попала к Салаху. Угол оказалося практически нулевым, но Мо сумел выстрелить в касание. Куртуа отбил ногой!

На 80-й спасти Ливерпуль мог довольно хилый удар Жоты из-за пределов штрафной, который благодаря удачному рикошету ускорился и пошёл точно под правую штангу. Куртуа и здесь успел среагировать. На 82-й же Тибо исполнил свой лучший сейв: Салах получил мяч в штрафной, прорвался на дриблинге в угол вратарской и оказался прямо перед бельгийцем – египтянин выстрелил в дальнюю девятку, однако Куртуа спас мадридцев!

В концовке встречи Ливерпуль стал открываться в суицидальном стиле, отправляя всех игроков в атаку. Только после этого Реал начал убегать в контратаки. У "сливочных" были очень перспективные выходы (в частности, 3-в-1), но ни один из них не вылился в настоящий момент. Испанцам не хватало последней передачи.

Тем не менее, им хватало надёжности в обороне в последние минуты. Ливерпуль очень старался, но после 82-й минуты Тибо тревожили только кроссы. В конце концов, финальный свисток зафиксировал победу "бланкос". Реал взял 14-й Кубок Лиги чемпионов, а Лунин стал третьим в истории украинским триумфатором турнира. Андрей оказался в компании Шевченко и тимощука.