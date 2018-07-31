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Лунин может дебютировать в составе Реала этой ночью

12:51 157 Читати українською
Лунин может дебютировать в составе Реала этой ночью
Андрей Лунин / ФК Реал Мадрид

Голкипер "сливочных" Андрей Лунин может в ближайшее время сыграть свой первый матч в Реале.

Реал в ночь с 31 июля на 1 августа начинает свои выступления на Международном кубке чемпионов. В три часа ночи по киевскому времени "сливочные" сыграют против Манчестер Юнайтед.

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Таким образом украинец может дебютировать в этом матче, если наставник "сливочных" Хулен Лопетеги решит предоставить ему игровое время.

К слову, после матча с МЮ Реал сыграет против Ювентуса (5 августа) и Ромы (8 августа) в рамках Международного кубка чемпионов.

Напомним, что Лунин подписал с Реалом контракт на 6 лет, а Флорентино Перес назвал его одним из лучших голкиперов мира в будущем.

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Манчестер Юнайтед - Реал Мадрид: Среда 01 августа 2018

Манчестер Юнайтед
до матча
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час
:
45
мин
Реал Мадрид
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Испания Андрей Лунин Андрей Лунин Манчестер Юнайтед - Реал Мадрид Реал Мадрид Реал Мадрид
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