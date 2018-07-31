Лунін може дебютувати у складі Реала цієї ночі

Голкіпер "вершкових" Андрій Лунін може найближчим часом зіграти свій перший матч у складі Реала.

Реал в ніч з 31-го липня на 1 серпня розпочинає свої виступи на Міжнародному кубку чемпіонів. О третій годині ночі за київським часом "вершкові" зіграють проти Манчестер Юнайтед.

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Таким чином українець може дебютувати у цьому матчі, якщо наставник "вершкових" Хулен Лопетегі вирішить надати йому ігровий час.

До слова, після матчу з МЮ Реал зіграє проти Ювентуса ( 5 серпня) та Роми ( 8 серпня) в рамках Міжнародного кубка чемпіонів.

Нагадаємо, що Лунін підписав з Реалом контракт на 6 років, а Флорентіно Перес назвав його одним з найкращих голкіперів світу в майбутньому.

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