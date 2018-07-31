toggle menu
Результати
Турніри
Новини
Футбол 24 Новини футболу Іспанія
ТРАНСФЕРИ ДИНАМО ФФУ

Лунін може дебютувати у складі Реала цієї ночі

12:51 1006 Читать на русском
Лунін може дебютувати у складі Реала цієї ночі
Андрій Лунін / ФК Реал Мадрид

Голкіпер "вершкових" Андрій Лунін може найближчим часом зіграти свій перший матч у складі Реала.

Реал в ніч з 31-го липня на 1 серпня розпочинає свої виступи на Міжнародному кубку чемпіонів. О третій годині ночі за київським часом "вершкові" зіграють проти Манчестер Юнайтед.

Лунін відчув топ-клас у Реалі: Лопетегі змусив тренуватись попри шалений шторм – фото дня

Таким чином українець може дебютувати у цьому матчі, якщо наставник "вершкових" Хулен Лопетегі вирішить надати йому ігровий час.

До слова, після матчу з МЮ Реал зіграє проти Ювентуса ( 5 серпня) та Роми ( 8 серпня) в рамках Міжнародного кубка чемпіонів.

Нагадаємо, що Лунін підписав з Реалом контракт на 6 років, а Флорентіно Перес назвав його одним з найкращих голкіперів світу в майбутньому.

Лунін ламає 26-річну традицію Реала – в Мадриді заговорили про кризу

Товариські матчі

Манчестер Юнайтед - Реал Мадрид: Середа 01 серпня 2018

Манчестер Юнайтед
до матчу
12
год
:
17
хв
Реал Мадрид
перейти до матчу турнірна таблиця матчі
Теги
Головне Іспанія Андрій Лунін Андрій Лунін Манчестер Юнайтед - Реал Мадрид Реал Мадрид Реал Мадрид
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
ВИБІР РЕДАКЦІЇ
Коментарі
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЄ
4
год
:
17
хв
Пюнік
19:00
Тобол
Вгадай результат матчу

Новини

Всі новини
Всі новини
Чемпіонат світу 2018
Залиште відгук