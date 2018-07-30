Лунин ощутил топ-класс в Реале: Лопетеги заставил тренироваться несмотря на яростный шторм – фото дня

Реал Мадрид провел первую тренировку во время предсезонных сборов в США, которое едва не было сорвано из-за погодных условий.

Андрей Лунин вместе с двумя другими вратарями усердно работал, пока ливень не вмешалась в планы главного тренера мадридцев Хулена Лопетеги. После непродолжительной паузы на тренажерный зал, вызванной боязнью получить удар молнии, экс-наставник сборной Испании заставил своих игроков продолжать под проливным ливнем и бешеным ветром.

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И это, несмотря на рекомендации операторов тренировочной базы в Майами. Только, когда все хорошенько намокли, тренер сжалился и позволил спрятаться от дождя. Впрочем шторм таки наломал планы Лопетеги. "Сливочные" уже одели манишки и были готовы провести двусторонний матч, однако он так и не состоялся.

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Реал надеется, что ливни утихнут и стихия не помешает подготовиться к первому матчу в рамках Международного кубка чемпионов. Команда Лунина проэкзаменует кризисный Манчестер Юнайтед.

Главный тренер манкунианцев Жозе Моуринью, который ранее работал в Реале, сетует на отсутствие звездных игроков в команде и критикует свою молодежь. Матч Манчестер Юнайтед – Реал Мадрид состоится в среду, 1 августа, в 3 часа ночи по киевскому времени.

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