Лунин мог оказаться в Ювентусе вместо Реала, – Бурбас
Голкипер мадридского Реала Андрей Лунин имел большие шансы стать преемником легендарного Джанлуиджи Буффона в "Старой синьоре".
Андрей Лунин в 2018 году мог начать карьеру в Ювентусе, сообщает журналист Игорь Бурбас в своем Twitter.
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В апреле того года представитель туринцев просматривал голкипера в матче с Динамо и был приятно поражен талантом Андрея. В нем Ювентус даже видел замену Джанлуиджи Буффону. Правда, украинец выбрал Реал, ведь это была его детская мечта.
Трансфер на Сантьяго Барнабеу состоялся летом 2018-го. Заря получила за Андрея Лунина 8,5 млн евро. С тех пор кипер успел поиграть в аренде за Леганес, Вальядолид и Овьедо. В футболке Реала 22-летний украинец пока сыграл только один официальный матч.
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