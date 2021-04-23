Андрей Лунин в 2018 году мог начать карьеру в Ювентусе, сообщает журналист Игорь Бурбас в своем Twitter.

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В апреле того года представитель туринцев просматривал голкипера в матче с Динамо и был приятно поражен талантом Андрея. В нем Ювентус даже видел замену Джанлуиджи Буффону. Правда, украинец выбрал Реал, ведь это была его детская мечта.

Трансфер на Сантьяго Барнабеу состоялся летом 2018-го. Заря получила за Андрея Лунина 8,5 млн евро. С тех пор кипер успел поиграть в аренде за Леганес, Вальядолид и Овьедо. В футболке Реала 22-летний украинец пока сыграл только один официальный матч.

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