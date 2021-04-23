"Интересны ли мне варианты продолжения карьеры в Эйбаре или Гранаде, интерес которых приписывают к моей персоне? Нужно, чтобы дошло до конкретики.

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Просто так взять и зайти в таблицу, выбирать, что нравится и не нравится – это одно дело. А когда есть конкретное предложение, условия, обещания – это уже другой разговор.

Мне бы не очень хотелось уезжать из Испании. Просто в семейном плане мы там счастливы. Особенно в Мадриде. Сейчас развитие своей карьеры я вижу только в Мадриде", – сказал Лунин в комментарии "Футбол NEWS".

Напомним, Лунин перешел в Реал в июле 2018 года. В текущем сезоне он сыграл за "сливочных" лишь в одном матче в Кубке Испании, в котором пропустил два гола.

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