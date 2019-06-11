Лунин как герой сюрреалистичной истории сборной Украины – ведущие испанские СМИ не понимают ситуации с голкипером Реала

Андрей Лунин путешествует самолетами от молодежной до национальной сборной Украины, но какой в этом смысл? Marca не смогла найти логического объяснения ситуации, в которую попал наш голкипер из Реала.

"Из Мундиаля на скамейку", – так отъезд 20-летнего вратаря удивленно оценило главное мадридское издание. Лунин стал одним из героев ЧМ-2019 U-20, но вместо того, чтоб продолжить в четвертьфинале против Колумбии, прибыл в расположение команды Андрея Шевченко. Всем было хорошо известно, что Андрей будет выполнять во Львове лишь роль запасного стража ворот, так и произошло в обеих встречах.

La apretada agenda de Lunin con Ucrania: el lunes con la absoluta y el martes, las semifinales del Mundial sub 20 contra Italia https://t.co/rLzQHHwXgB vía @marca — Eugenio Alonso (@ekalonso) 10 червня 2019 р.

"Лунин пережил сюрреалистическую историю, которую запомнит до конца жизни. Еще несколько дней назад был одним из лидеров молодежной сборной Украины на Чемпионате мира-2019 в Польше, чтобы за 2 дня до четвертьфинала покинуть ее ряды. Андрей Шевченко посчитал, что голкипер ему более нужен в поединках отбора Евро-2020", – Marca критически оценивает решение тренерского штаба главной команды "сине-желтых".

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"И, если само решение забрать вратаря из Мундиаля уже было спорным, то теперь Шевченко не имеет никаких аргументов для оправдания своих действий. Лунин получил вызов в национальную сборную, чтобы просто посидеть на скамейке запасных", – добавляет испанское издание. Это тем более обидно, что экс-вратарь Зари уже и так немало отсидел в сезоне 2018/19 за плечами основного голкипера Леганеса в оренде из Реала, а Чемпионат мира U-20 был для него глотком свежего воздуха и шансом убедить Зидана.

Андрей продолжил быть одним из героев сюрреалистичной ситуации после того, как стало известно, что он полетит в Гданьск сразу после игры с Люксембургом. В понедельник, 10 июня, Лунин выдавал сейвы только в внеигровое время. "Он мечется из одного стадиона на другой, из одной возрастной категории во вторую. Молодежная сборная осталась без основного вратаря, но и главная команда не рассчитывала на Андрея, имея Пятова.

К счастью, Украина обыграла Колумбию и впервые в истории вышла в полуфинал Мундиаля U-20. Рейс из Киева в Гданьск длится до двух часов, поэтому Лунин должен получить еще один шанс помочь своей стране в полуфинале против Италии", – болеет за украинца Marca. Конечно, возникают вопросы по поводу состояния игрока, который проводил столько времени в самолете после позднего завершения матча с Люксембургом в понедельник. Это неплохой такой стресс для организма.

Неужели в штабе Шевченко действительно настолько боялись атаки этой зубастой, но все еще довольно скромной команды, чтобы подставлять под угрозу молодежку, которая превзошла достижение даже главной сборной времен Блохина, финишировавшей в четвертьфинале ЧМ-2006, и заслужила уважение всего мира? Даже каталонское издание Sport.es отметило блестящую игру голкипера враждебного им Реала на Мундиале в Польше. "Лунин становится марионеткой своих тренеров в последнее время", – с таким заголовком на прошлой неделе вышла газета, которая специализируется по Барселоне.

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Только Андрей начал наслаждаться последовательной игрой в основе, как его снова отправляют на скамейку, сочувствует Алехандро Алькасар. По сути, Шевченко повторяет действия тренера Лунина в Леганесе – Пеллегрино позволил ему сыграть лишь 7 матчей за весь прошлый сезон, но даже после блестящих матчей оставлял в запасе. Андрей также рискует снова потерять игровую практику уже в Реале, если Зидан сделает его вторым вратарем. В решениях его наставников, конечно, есть определенное рациональное зерно – кому не хочется иметь в составе такого надежного резервного вратаря. Однако для самого молодого и амбициозного игрока регулярно сидеть на скамейке – вариант не из приятных.

Безусловно, главная команда всегда в приоритете. Но в нынешней исторической для молодежки ситуации можно было сделать исключение из правила. Если бы Лунин играл в сборной Шевченко такую ​​же роль, как Миколенко, который с командой Петракова прошел долгий путь к этому Чемпионату мира, но не сыграл в Польше ни минуты, то еще можно было понять. А так имеем странную для европейцев ситуацию, которая, надеемся, не повлияет на наших молодых ребят.

Парадокс заключается в том, что на Евро-2018 U-19 главным вратарем в украинских юношей был не Лунин, а 20-летний динамовец Владислав Кучерук. Он отстоял на ноль в четвертьфинальном матче ЧМ-2019 Украина U-20 – Колумбия U-20. Теперь вернется на скамейку? Чудеса, чудеса. А между тем матч с Италией – это поединок очень похожих, возможно, наиболее рациональных команд на молодежном Чемпионате мира. И здесь просто недопустимо делать любые ошибки или лишние движения, как в ситуации с Луниным.