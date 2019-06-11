Розкішна сімка, 300 спартанців та шанси 50 на 50 – збірна України U-20 зіграє проти Італії у півфіналі чемпіонату світу

Україна U-20 за крок до фіналу Мундіалю зустрінеться зі збірною Італії. Розповідаємо головне про нашого суперника та розклади перед грою.

Відеотрансляція матчу Україна U-20 – Італія U-20 відбудеться на UA:Перший, текстовий онлайн проведе "Футбол 24".

Італія – перший по-справжньому потужний опонент збірної України на ЧС-2019. Ми виграли групу в складі США, Нігерії та Катару, а в плей-офф вибили Панаму та Колумбію. Всі ці команди поступаються в класі "адзурріні".

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У складі Італії U-20 є представники Серії А. Капітан і найкращий бомбардир Андреа Пінамонті, який належить Інтеру, минулий сезон на хорошому рівні відіграв за Фрозіноне. Лука Пеллегріні не пробився в стартовий склад Роми, але в другій частині чемпіонату на правах оренди став основним у Кальярі.

Молоді італійські зірочки Мойзе Кін і Ніколо Дзаньйоло не приїхали на турнір, хоча й підходять по віку. Вони перебувають в розташуванні дорослої збірної, а потім зіграють на домашньому Євро в складі U-21. На матч проти Греції Дзаньйоло не потрапив у заявку головної "Скуадри Адзурри", а Кін просидів всю зустріч у запасі.

Так-так, не один Андрій Шевченко "такий поганий", що даремно не відпускав Андрія Луніна (воротар Реала все ж прилетів чартерним рейсом на півфінал). Це гравці національних збірних – все інше другорядне.

Отож, Італія U-20. Команда грає за схемою 3-5-2, діє прагматично, не феєрить. Три перемоги "адзурріні" на турнірі були мінімальними, у двох матчах вони не набрали навіть 0,5xG. Забивши першими, апеннінці переходять у більш обережний режим.

Як і Україна, на груповому етапі Італія не обійшлася без удачі – півфіналісти цілком могли програти по два матчі (українці США та Нігерії, італійці Еквадору та Японії), але "перебрали" очок і вийшли з перших місць. У плей-офф вони виглядали вже явно сильнішими за своїх опонентів.

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Центральні фігури в італійському білд-апі – центрхав Сальваторе Еспозіто та лівий центрбек Лука Раньєрі, який забезпечує команду першим пасом. Таким є приблизний малюнок гри Італії на турнірі:

Україна також діє з трьома центрбеками, однак "центр тяжіння" у нас нижче – побудова атак йде від трійки захисників, які довго перепасовуються між собою. Просування м'яча відбувається в основному завдяки вінгбекам, а півзахисники мало пасують вперед. В загальних рисах так виглядає футбол "синьо-жовтих":

В Італії звернули увагу на успіхи збірної U-20 на чемпіонаті світу. Популярне місцеве видання La Gazzetta dello Sport видало статтю "Розкішна сімка" про найкращих гравців команди. Героями матеріалу стали:

– Андреа Пінамонті (центрфорвард, Інтер/Фрозіноне, 27 матчів і 5 голів у Серії А-18/19 в оренді)

– Давіде Фраттезі (центрхав, Сассуоло/Асколі, 33 матчі в Серії В-18/19 в оренді)

– Джанлука Скамакка (центрфорвард, Сассуоло, 5 матчів за Прімаверу з нового року)

– Алессандро Пліццарі (воротар, Мілан, став основним у Прімавері лише наприкінці сезону – 6 матчів)

– Енріко Дель Прато (центрбек/хавбек, Аталанта, 15 матчів за Прімаверу в сезоні-18/19)

– Лука Раньєрі (лівий фулбек/центрбек, Фіорентина/Фоджа, 29 матчів у Серії В-18/19 в оренді)

– Лука Пеллегріні (лівий фулбек/центрхав, Рома/Кальярі, 16 матчів у Серії А-18/19 за дві команди)

Головний тренер команди – Паоло Ніколато. 53-річний фахівець – великий прихильник фільму "300 спартанців". Після кожного переможного матчу він в оточенні підопічних кричить фразу: "Спартанці, яке ваше ремесло?!". На що хлопці відповідають емоційними викриками:

Наставник "адзурріні" з повагою ставиться до суперника по півфіналу. Він сказав декілька хороших слів про збірну України напередодні поєдинку.

"Шанси у півфіналі 50 на 50. Це буде битва колективів, я не думаю, що якийсь конкретний гравець зможе вирішити долю протистояння. Минулого року збірна України U-19 дійшла до півфіналу чемпіонату Європи. В них прекрасно організована команда. Думаю, на нас чекає збалансована тактична гра.

Нам потрібна максимальна концентрація та трішки удачі. Сподіваємося показати хороший футбол і щасливі, що досягли такого рівня, однак зараз ми не повинні зупинятися. У нас величезний ентузіазм і космічне бажання та потрапити у фінал. Найбільша перемога – не шкодувати", – сказав Ніколато.

Головний тренер збірної України Олександр Петраков відзначив солідну підтримку вболівальників на трибунах у Польщі, а також анонсував зміни у складі.

"Італія грає по-чемпіонськи? То може нам взагалі не виходити на цю гру? По перше, ми добре знаємо один одного. Італійці у 2018 році приїжджали до Києва на контрольний поєдинок. Ми разом виступали на першості Європи.

Ми спеціально залишилися після півфіналу і бачили їхній фінальний поєдинок з португальцями. Чесно кажучи, і гравці, і тренерський штаб по-футбольному позаздрили італійцям. Нам дуже хотілося виступити у фінальному матчі. Тому завтра зробимо все можливе, щоб італійці у фіналі дивилися на нас з трибун," – заявив Петраков.

Кадрова ситуація на стороні Італії. "Адзурріні" обійшлися без дискваліфікацій і повинні зіграти оптимальним складом. Збірна Україна втратила важливого виконавця. Через перебір жовтих карток у півфіналі не зіграє Георгій Цітаішвілі. Зазнав травми Денис Попов, але підозри на перелом ноги не підтвердилися, і центрбек з трьома голами на турнірі готується до Італії.

Прогнозуємо закриту гру без великої кількості моментів, адже обидві команди сповідують обережний футбол. Фаворит – Італія. На перемогу апеннінців букмекери дають коефіцієнт 2.5, а на успіх українців – 3.1, при 2.9 на нічию.