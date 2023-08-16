Основний кіпер мадридців Тібо Куртуа отримав серйозну травму, тому не зміг зіграти в стартовому матчі Ла Ліги. Бельгійця замінив Андрій Лунін і зробив це дуже вдало.

Лунін не збирається легко віддавати місце в старті Реала – подвійний сейв українця на тлі приїзду нового конкурента

Реал з українцем у складі виграв у Атлетіка, а Андрій зберіг свої ворота "сухими". Лунін запам'ятався кількома гарними виходами та непоганою грою ногами. Іспанське видання Relevo оцінило гідний виступ українця і включило його в збірну туру. Слід зауважити, що в першому турі не тільки Реал зміг не пропустити, але Лунін обійшов всіх конкурентів.

Віктор Циганков та Артем Довбик лише чекають подібного визнання. Обидва українці стали героями матчу проти Реала Сосьєдад, організувавши гол, який допоміг уникнути Жироні поразки. Втім, Relevo проігнорував цей атакувальний дует, оскільки відштовхувався від очок гравців у Fantasy.

Наступний матч мадридці проведуть 19 серпня проти Альмерії. Втім, поки не відомо, чи зіграє українець в матчі, оскільки Реал нещодавно підписав Кепу Аррісабалагу з Челсі. А Жирона зустрінеться з Хетафе 20 серпня.

Реал впевнено переміг Атлетік – Беллінгем дебютував у Ла Лізі шедевральним голом, Лунін показав хорошу гру ногами