Лунин не собирается легко отдавать место в старте Реала – двойной сейв украинца на фоне приезда нового конкурента
Андрей Лунин настроен бороться за свое право носить свитер Реала.
Травма Тибо Куртуа давала украинцу надежду побыть основным кипером "сливочных", но руководство клуба решило по-другому. Накануне Реал объявил о годичной аренде Кепы Аррисабалаги из Челси.
Реал презентовал Кепу – Перес засыпал конкурента Лунина комплиментами
Лунин не отвлекается и продолжает добросовестно выполнять свою работу. После "сухого" матча против Атлетика наш представитель выдал яркий перформанс на тренировке. Андрей парировал хитрый удар Крооса в упор, а затем и добивание Хоселу, сорвав крики партнеров.
Следующую игру Реал проведет 19 августа на выезде против Альмерии. Тогда должен появиться ответ на вопрос – Анчелотти сохранит доверие к Лунину или сразу поставит в основу Кепу?
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