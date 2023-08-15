Травма Тибо Куртуа давала украинцу надежду побыть основным кипером "сливочных", но руководство клуба решило по-другому. Накануне Реал объявил о годичной аренде Кепы Аррисабалаги из Челси.

Реал презентовал Кепу – Перес засыпал конкурента Лунина комплиментами

Лунин не отвлекается и продолжает добросовестно выполнять свою работу. После "сухого" матча против Атлетика наш представитель выдал яркий перформанс на тренировке. Андрей парировал хитрый удар Крооса в упор, а затем и добивание Хоселу, сорвав крики партнеров.

Следующую игру Реал проведет 19 августа на выезде против Альмерии. Тогда должен появиться ответ на вопрос – Анчелотти сохранит доверие к Лунину или сразу поставит в основу Кепу?

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