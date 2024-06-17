Из-за кровавой войны против Украины все российские команды отстранили от участия в футбольных соревнованиях на международном уровне. Хотя это решение вполне понятно и очевидно, есть индивиды, которые сочувствуют оккупантам.

Друзья Путина вывесили флаг России на матче Евро-2024 – позор дня

Уже на двух матчах Евро-2024 на стадионах была российская символика. Впервые флаги были на матче-открытии в секторе болельщиков сборной Шотландии, а вчера триколор притащили сербы, что совсем не удивительно. Следует отметить, что пока команды, чьи фаны прибегают к таким действиям, исключительно проигрывали.

Сегодня на матче сборной Украины таких инцидентов не должно быть. Дело в том, что УЕФА наконец отреагировал и запретил проносить российские флаги на стадион. Представителям УАФ удалось убедить, что цвета страны-террористки приведут к провокациям и дракам во время события, сообщает телеграм-канал Романа Бебеха.

Румыния – Украина: анонс матча Евро-2024: анонс матча Евро-2024